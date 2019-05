Primavera, Cagliari-Torino 2-2: Rauti gela i sardi, granata quarti

Ai play-off il Torino Primavera affronterà la Fiorentina. I granata agguantano il pareggio in pieno recupero nell’ultima di campionato a Cagliari: è 2-2 ad Asseminello grazie ad un rigore trasformato da Rauti sotto la pioggia. Il Torino termina così al quarto posto il campionato e condanna il Cagliari: sardi fuori dai playoff, al sesto posto c’è il Chievo. É stata una partita combattuta, nel secondo tempo è successo di tutto con il Toro passato in vantaggio, poi i padroni di casa hanno ribaltato il risultati. Ma in extremis il tiro di Rauti dagli undici metri gela il Cagliari.

IL PRIMO TEMPO – Primo tempo nel quale i granata subiscono poco o nulla, ma non riescono ad essere incisivi. Dopo 2′ i piemontesi conquistano subito angolo, ma sulla battuta non ci arriva nessuno del Torino. Ci prova Michelotti all’8′ ma la palla viene deviata in corner. Al 22′ e al 33′ i tiri di Belkheir e De Angelis non riescono a portare il Toro in vantaggio. Nel finale della prima frazione di gara il Cagliari prende fiducia e manovra il gioco. Ma è il Toro che al 36′ ha l’occasione di sbloccare il match con una punizione al limite dell’area: la conclusione di Rauti s’infrange sulla barriera. I primi 45′ terminano con un pareggio a reti inviolate, risultato corretto per i valori visiti in campo.

IL SECONDO TEMPO – Il Torino prova a cercare di portare a casa i tre punti nell’ultima gara della regular season. Rauti è il più aggressivo e dopo due occasioni – al 46′ e 48′ – trova la via del gol al 54′. Il Torino passa in vantaggio. L’azione nasce da Belkheir che libera Rauti, quest’ultimo – grazie anche a una deviazione di un difensore del Cagliari – riesce a battere il portiere rossoblù Daga. Il Toro vola momentaneamente al terzo posto – visto lo svantaggio della Roma con l’Udinese -, ma visto il vantaggio della Sampdoria con il Chievo, i sardi sono in cerca di un successo per sognare i play-off. Arriva così la doppietta di Gagliano che prima di punizione e poi di testa riesce a beffare Gemello. Cagliari momentaneamente ai playoff ma il Toro non ci sta. Coppitelli prova a cambiare le carte in tavola ed inserisce Buonavoglia e Tordini (esordio per l’attaccante 2002) al posto di De Angelis e dell’ammonito Belkheir. In pieno recupero Cuoco subisce un fallo da rigore parso netto: Rauti sigla doppietta su rigore e riporta il risultato in parità.