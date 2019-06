Primavera, verso Torino-Atalanta: il Mondiale U20 toglie tre titolari agli orobici

L’Italia Under 20 sta facendo un’ottima figura al Mondiale di categoria e, dopo la vittoria per 4-2 contro il Mali, si appresta ad affrontare in semifinale l’Ucraina, nella gara in programma martedì 11 alle 17:30. Ma di ciò a non esserne particolarmente entusiasta è, forse, l’Atalanta.

ASSENZE – I bergamaschi infatti affronteranno lunedì 10 il Torino, nella semifinale scudetto di Parma, senza 3 titolari. Si tratta di Marco Carnesecchi, portiere titolare dell’Atalanta ma scavalcato da Plizzari in Nazionale, quest’anno a quota 23 presenze e 27 reti subite in Primavera; Andrea Colpani, centrocampista a quota 25 presenze e 10 reti in campionato che ha giocato (a minutaggio diverso) le 3 gare del girone ma è rimasto in panchina in ottavi e quarti; ed Enrico Del Prato, mediano con all’attivo 17 gare e 3 reti con la maglia della Dea e titolare nella Nazionale Under 20 allenata da Paolo Nicolato.

TORINO – Chi può sorridere è il Toro di Coppitelli, che si troverà contro un’Atalanta rimaneggiata. Un vantaggio, certo, ma non un motivo per abbassare la concentrazione: il campionato dei bergamaschi è stato comunque giocato a livelli altissimi, ed una prova sono i 16 punti in più raccolti rispetto al Toro, che han permesso all’Atalanta di terminare la regular season al primo posto. La gara che dovranno disputare i granata dovrà essere senza sbavature, in una final four che si preannuncia rovente: nell’altra semifinale infatti si sfideranno Inter e Roma, seconda e terza forza del campionato Primavera. In semifinale sono quindi arrivate le prime quattro classificate.