Primavera, Coppitelli dopo Cagliari-Torino 2-2: “Contro la Fiorentina sarà difficile, il Cagliari meritava i playoff”

Dopo il pareggio del Torino Primavera per 2-2 nell’ultima giornata del Campionato Primavera 1 2018/2019, Federico Coppitelli ha parlato con noi della gara dei suoi ragazzi, che affronteranno ai playoff la Fiorentina.

Sulla prestazione dei suoi: “Siamo molto soddisfatti della prestazione, c’è stato un momento fuori contesto del loro pareggio arrivato perché si giocavano tutto. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, siamo stati bravi a non volerla perdere in un ambiente super motivato e contro una grande squadra, siamo contenti. Il Cagliari meritava di and’are ai playoff.”

Sulla sostituzione di Belkheir, apparso un po’ nervoso, per Tordini: “Il Cagliari si giocava tutto, ed in questi casi è normale che i toni si alzino…. Vedendo il risultato della Fiorentina abbiamo dato una gratificazione a qualche 2002“.

Adesso la testa è tutta al prossimo avversario, vale a dire la Fiorentina, che verrà affrontata ai playoff: “Sarà una partita complessa com’è normale che sia, è una gara difficile ma ci arriviamo bene; nelle ultime partite abbiamo espresso grande qualità, ho molta fiducia“.

Da segnalare anche le dichiarazioni del tecnico della Primavera granata raccolte da Torino Channel: “Oggi abbiamo espresso una grande mentalità, il quarto posto è un risultato importantissimo e devo fare i complimenti ai ragazzi. Contro la Fiorentina non bisogna giocare per il pareggio (la formula dei playoff prevede che la squadra meglio classificata in campionato passi il turno in caso di pareggio dopo 90′ ndr) ma è un vantaggio che ci siamo presi. Cerchiamo di recuperare gli infortunati come Gilli, Kone e Sportelli; il rientro di Millico sarà molto importante.”

Sulle qualificate ai playoff conclude: “Il valore dell’Atalanta non va in secondo piano, tolto il Chievo, che può essere un po’ una sorpresa, Roma, Fiorentina e Inter hanno rose pazzesche, conterà come si starà in quei momenti.“