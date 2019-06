Primavera, il pagellone di fine anno: Millico stagione super. E Rauti…

Terminata la stagione della Primavera del Torino, è giunto il momento dei giudizi. Come fatto anche per i giocatori della Prima squadra, ecco il pagellone di fine annata anche per i torelli allenati da Coppitelli, che hanno alzato la Supercoppa, raggiunto la semifinale in campionato, giocato la finale di Coppa Italia. Dopo i centrocampisti, ora è il turno degli attaccanti.

MILLICO 9 – 29 presenze (22 in campionato, 3 in Coppa Italia Primavera, 1 in Serie A, 1 in Supercoppa Primavera e 2 alle Fasi finali): stagione stupenda quella del giovane attaccante granata. Le 29 reti in 29 partite (media di un gol a partita) dimostrano la dominanza del classe 2000. A fermarlo, purtroppo, è stata la lesione al bicipite femorale che lo ha costretto a stare lontano dal terreno di gioco per 2 mesi. Parecchie sono state in questa stagione le convocazioni con il Torino di Walter Mazzarri (ben 10) in cui ha avuto l’occasione di respirare l’aria della Prima squadra e di esordire in Serie A il 23 febbraio durante il match al Grande Torino contro l’Atalanta di Gasperini.