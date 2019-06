Primavera, il Toro accede alle semifinali Scudetto: lunedì c’è l’Atalanta

Prosegue il cammino del Torino Primavera alle finali Scudetto. Grazie al pareggio contro la Fiorentina, i granata hanno superato il primo turno, grazie al miglior piazzamento in classifica. Il Toro trova così l’Atalanta in semifinale, in una gara in programma lunedì alle 20.45. In questo caso saranno però gli orobici a poter contare su un vantaggio: in caso di parità al termine degli eventuali supplementari, non si tirerebbero i calci di rigore ma approderebbe in finale l’Atalanta in virtù di una miglior classifica.