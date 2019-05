Primavera, i verdetti: il playoff è ancora Torino-Fiorentina. Retrocede il Milan!

Terminate tutte le gare dell’ultima giornata di Campionato Primavera 1 TIM 2018/2019. Definito il quadro dei playoff e le retrocessioni, in una giornata che ha visto i risultati variare in continuazione nel corso dei 90′ di gara.

PLAY-OFF E RETROCESSIONI – Con Atalanta ed Inter già qualificate alle semifinali, a questo punto i playoff saranno Torino-Fiorentina (quarta contro quinta), da disputarsi il 6 giugno alle 18.30 a Sassuolo (sarà il sesto confronto stagionale tra le due squadre) e Roma-Chievo (terza contro sesta), da disputarsi il 7 giugno ore 18.30 a Sassuolo. In caso di pareggio al termine dei 90′, passa la squadra meglio classificata in campionato. Rimane fuori dai playoff il Cagliari, a pari punti con il Chievo ma con gli scontri diretti a sfavore. A retrocedere in Primavera 2 sono Milan ed Udinese, mentre ai play out vanno Empoli e Genoa.

PRIMAVERA 1, LA CLASSIFICA FINALE:

67 Atalanta [Sem. Play Off]

56 Inter [Sem. Play Off]

55 Roma [Play Off]

51 Torino [Play Off]

49 Fiorentina [Play Off]

43 Chievo [Play Off]

43 Cagliari

42 Juventus

38 Palermo

37 Napoli

35 Sampdoria

35 Sassuolo

33 Empoli [Play Out]

32 Genoa [Play Out]

30 Milan Retrocessa

15 Udinese Retrocessa