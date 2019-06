Primavera, la probabile formazione del Torino: Coppitelli prepara due novità

Il Torino va a caccia della finale play-off. Dopo l’ottima prova di Reggio Emilia contro la Fiorentina, valsa la semifinale contro l’Atalanta, mister Federico Coppitelli è sempre più orientato ad andare verso la conferma in larga parte degli uomini che meno di una settimana fa sono riusciti a conquistare la semifinale al Mapei Stadium. Con un paio di novità. Intoccabile Gemello in porta, davanti a lui una linea a quattro composta da Singo, Ferigra, Michelotti e Potop con quest’ultimo favorito su Sportelli; ancora alle prese con i dolori alla spalla e alla caviglia. Non al meglio invece Gilli, anche lui alle prese con alcuni problemi alla caviglia. A centrocampo confermati Onisa e Kone, con Isacco che si gioca una maglia da titolare con De Angelis. In attacco pronto il tridente composto da Millico, Rauti e Belkheir. Un 4-4-2 collaudato – adattabile nel corso del match a un 3-4-3 – con cui il Torino questa sera se la vedrà alle 20.45 al Tardini di Parma con l’Atalanta, già vincitrice della regular season.

DI SEGUITO LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

TORINO (4-4-2): Gemello; Singo, Ferigra, Potop, Michelotti; Belkheir, De Angelis (Isacco), Onisa, Kone; Millico, Rauti. All.: Coppitelli