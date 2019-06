Primavera, la probabile formazione del Toro: Coppitelli ripropone l’11 corsaro a Milano

Nei momenti importanti bisogna affidarsi alle certezze e così, probabilmente, farà anche Federico Coppitelli. Nella partita da dentro o fuori contro la Fiorentina di Bigica, il tecnico del Toro dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha battuto l’Inter a Sesto San Giovanni nel finale di regular season. Millico, Rauti e Belkheir dovrebbero formare il tridente d’attacco con alle spalle Kone, Onisa e Isacco. In porta Gemello, difeso da Singo, Ferigra, Sportelli e Michelotti. Un 4-3-3 semplice e collaudato, con cui il Toro ha dimostrato di saper affrontare le sfide importanti: questi gli 11 per l’assalto allo scudetto, che inizierà oggi alle 18.30.

DI SEGUITO LA PROBABILE FORMAZIONE DEL TORINO

TORINO (4-3-3): Gemello; Singo, Ferigra, Sportelli, Michelotti; Kone, Onisa, Isacco; Belkheir, Rauti, Millico. All. Coppitelli