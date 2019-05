Primavera, le pagelle di Cagliari-Torino 2-2: Rauti decisivo, bene Potop

Termina Cagliari-Torino Primavera, ecco le pagelle. Pareggio che permette ai granata di restare agganciati al quarto posto e giocare il primo turno di play-off con la Fiorentina, il Cagliari invece resta fuori dalla zona play-off proprio a causa del rigore trasformato da Rauti nel recupero finale. Decisivo Rauti, bene anche Potop però ci sono dei giocatori che hanno peccato un po’ di continuità nell’arco dei 90′.

Gemello 6: rivedibile in occasione nella punizione dai 30 m che ha portato il gol di Gagliano. In occasione della seconda rete la colpa è maggiormente di Michelotti che si perde Gagliano e fa doppietta. Per il resto ordinaria amministrazione. Oltre le due reti sono poche le occasioni del Cagliari da segnalare

Singo 6: il Toro dovrebbe giocare un calcio maggiormente largo spingendo sulle fasce, ma Singo non riesce a compiere questo compito al meglio. Così Coppitelli decide di giocarsi la carta Ghazoini. (dal 59′ Ghazoini 6: appena entrato esce bene da una situazione di pericolo, per il resto poco da segnalare)

Ferigra 6,5: è una sicurezza in difesa riesce sempre a chiudere bene sugli avversari e a far ripartire la squadra. Fa il regista in difesa, Mazzarri lo terrà in considerazione in vista della prossima stagione

Potop 6,5: buona anche la sua prova difensiva, il Cagliari difficilmente passa e spesso e volentieri rincorre al fallo sul difensore granata.

Michelotti 6: propositivo in fase d’impostazione, riesce a far ripartire la squadra e a sbrogliare occasioni di pericolo. Ma colpevole in occasione della seconda rete del Cagliari perché lascia tutto solo Gagliano che di testa riesce a fare doppietta

Onisa 6: poco incisivo nel match, non dà l’apporto sperato e così Coppitelli decide di sostituirlo. (dal 59′ Cuoco 6,5: fondamentale nel finale, riesce a procurarsi il calcio di rigore che permette a Rauti di riportare il risultato in pareggio)

Isacco 5,5: si vede poco, non riesce a dare il contributo sperato. Manca di continuità e l’economia del gioco granata ne risente

De Angelis 5,5: nel primo tempo manca lo smalto a cui ha abituato. Nel secondo tempo si riprende ma Coppitelli ritiene sia il caso di sostituirlo (dal 75′ Buonavoglia 6,5: entra subito in partita e aiuta il Toro cambiare marcia per trovare il vantaggio iniziale)

Belkheir 6: non riesce ad essere incisivo davanti, ha un paio di occasioni ma non riesce a sfruttarle. Da segnalare l’assist a Rauti in occasione del primo gol, ma da lui ci si aspetta di più (dal 80′ Tordini sv)

Rauti 7,5: in assenza di Millico, l’attaccante si conferma decisivo. Bene sul primo gol, quando riesce a segnare anche grazie a una deviazione di un difensore del Cagliari. Freddo sul rigore finale

Petrungaro 5,5: poco continuo e l’attacco ne risente. Gli manca anche la precisione e la punizione sparata alta è l’emblema della sua partita

Coppitelli 6,5: partita complicata, il Cagliari si giocava molto mentre il Torino era già in zona play-off. Il tecnico granata è riuscito comunque a motivare i suoi, mantenendo alta l’attenzione. Anche i cambi hanno dato brio alla squadra. Il pareggio si può comunque considerare un risultato positivo, visto che permette ai granata di restare agganciati al quarto posto