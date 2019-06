Primavera, Rauti: “Prima i trofei con il Toro, poi mi piacerebbe fare l’attore”

È uno dei punti di riferimento della Primavera di Federico Coppitelli: Nicola Rauti non vuole porsi limiti. L’attaccante classe 2000 si è raccontato ai microfoni di Lega Serie A, in un’intervista in cui si è raccontato alla vigilia della semifinale play-off Primavera tra Torino e Atalanta: “A quattro anni guardai per la prima volta il film ‘Fuga per la vittoria’ con Stallone e Pelé, lo guardavo insieme a mio padre. Ricordo che quel gol in rovesciata mi diede l’ispirazione per provare a diventare calciatore, quel film è sicuramente uno dei miei preferiti. Se fa gol e vince trofei il calciatore può essere il protagonista e per me è un sogno. Il mio obiettivo è diventare calciatore professionista, vincere trofei con questa maglia e con la Nazionale. Cosa mi piacerebbe fare a fine carriera? Vorrei fare l’attore, sarebbe una cosa molto bella e nuova che potrebbe darmi entusiasmo“.