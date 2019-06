Supercoppa Berretti, il 9 giugno sarà Torino-Virtus Entella

Il Torino vince il campionato Berretti per l’undicesima volta nella sua storia, tornando al successo dopo 5 anni di assenza. Battuta l’Inter, che negli ultimi tre anni aveva vinto due volte lo Scudetto, ma è stata piegata dai gol di Moreo e Leggero in finale. A questo punto, il 9 giugno, il Torino andrà a sfidare la Virtus Entella per conquistare la Supercoppa Italiana, un’altra chance per Capriolo e i suoi ragazzi di rendere questa stagione indimenticabile e firmare uno storico “doble”.