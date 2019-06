Torino-Fiorentina 2-2, Bigica: “Sconfitti per il regolamento”

Al termine della gara contro il Toro, ha parlato anche il tecnico della Primavera viola Emiliano Bigica: “Purtroppo siamo stati sconfitti per il regolamento. Il Toro era la squadra peggiore da trovare in questa situazione di doppio risultato. Merito a loro che sono arrivati un punto davanti a noi. La mia squadra ha giocato una partita più che buona. L’episodio su Beloko ci ha penalizzato: mi hanno detto che era rigore. Nonostante questo nel secondo tempo il ritorno del Torino è stato importante ma abbiamo concesso solo l’azione del gol di Millico. Noi invece abbiamo avuto diverse occasioni per fare il terzo. Credo che chi ha visto la partita si sia divertito. Complimenti alla mia squadra: avevamo in mano la penna per scrivere un grande finale di stagione, non ce l’abbiamo fatta ma l’anno prossimo potremo giocarci la Supercoppa. Per chi tifo in tal senso? Sarà sicuramente una squadra forte, saranno i campioni d’Italia quindi non ho preferenze. Il futuro? Alla Fiorentina ho dato tanto, nei prossimi giorni ci incontreremo con la società. Sì, col nuovo proprietario… con l’inglese non sono granché, ma benvenuti a loro. E un sentito grazie ai Della Valle per quello che hanno fatto in questi 17 anni”

Poi Bigica prosegue ancora: “Vlahovic? Posso dire che nonostante sia stato per parecchio tempo nel giro della prima squadra è tornato con noi con lo spirito di chi vuole divertirsi giocando a pallone. Un minuto dopo la mancata convocazione in nazionale mi ha chiamato per dirmi che c’era un discorso da finire. Posso solo togliermi il cappello. Cosa dire a Corvino e Vergine? Sono grato a loro per avermi dato l’opportunità di guidare la Fiorentina. Se ci saranno novità poi valuteremo sul momento“