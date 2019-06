Torino-Fiorentina 2-2, Coppitelli: “Molti giocatori avranno un futuro in serie A e B”

Al termine della gara con la Fiorentina che è valsa l’accesso in semifinale Scudetto, ha parlato il tecnico della Primavera Granata Federico Coppitelli: “Abbiamo passato il turno facendo la partita giusta. Siamo un gruppo formato da ragazzi che hanno percorso strade secondarie per arrivare ad oggi. E sono arrivati a sfide di altissimo livello in cui non sempre fare un primo tempo come quello che abbiamo fatto basta, perché ti confronto con giocatori di livello europeo come Vlahovic ma anche altri. Per noi vedere tanti ragazzi arrivati dal settore giovanile come Millico, Rauti, Gilli, Gemello, giocarsela alla pari con loro, è una soddisfazione enorme”.

Il focus si è dunque spostato sul futuro nel professionismo dei giocatori: “Il nostro è un gruppo che ha dei valori. Per ritagliarsi un posto importante nel professionismo hanno ancora molto da fare e non posso abbassare la guardia. Abbiamo dei valori, comunque, altrimenti non saremmo qui: e credo che molti giocatori abbiano un futuro in Serie A e B”.