Torino, Millico e la prima squadra: se la Nazionale diventa un ostacolo

Vincenzo Millico non passa inosservato: il suo biglietto da visita sono i 15 gol in 10 partite del campionato Primavera. Segni particolari: fa la differenza tra i suoi coetanei con una facilità disarmante. Ecco perchè anche Walter Mazzarri ha iniziato ad osservarlo da vicino convocandolo per alcuni allenamenti. Vedendo le sue prodezze, molti tifosi granata hanno comprensibilmente iniziato a caldeggiare un suo impiego in prima squadra. Di certo tra la Primavera e la Serie A c’è una differenza abissale, ma Millico si sta dimostrando fuori categoria, dunque immaginare un suo ingresso graduale negli ambienti della Serie A in questa stagione non è assolutamente ipotesi peregrina.

L’ostacolo è innanzitutto di carattere tecnico: non è facile per un attaccante giovanissimo come Millico pensare di poter avere davvero spazio in una squadra dove Zaza ha giocato titolare così poco, in cui altri talenti come Parigini e (soprattutto) Edera spesso restano a guardare. Il concetto lo ha ben enucleato Federico Coppitelli dopo il match contro la Roma, in cui Millico ha segnato una spettacolare doppietta: “Vincenzo non merita un contentino, quando salirà in prima squadra sarà per giocarsi il posto”.

Inoltre, c’è un ostacolo da non sottovalutare: la Nazionale Under 19. L’azzurro non è mai un problema, anzi, deve essere la dimensione naturale, per un talento cristallino come quello di Millico (che peraltro era rimasto clamorosamente a casa durante l’ultima finestra internazionale). L’agenda della nazionale guidata dal ct Guidi è però colma di appuntamenti verso la fase Elite delle qualificazioni agli Europei 2019: proprio in questi giorni Millico (come il suo gemello del gol in granata, Rauti) è aggregato per l’amichevole che l’Under 19 disputerà domani contro la Georgia. E dunque sarà costretto a perdere quella che poteva essere l’occasione dell’esordio in prima squadra, magari a gara in corso, in Coppa Italia contro il Sudtirol. Nelle prossime settimane dovrà spesso abbandonare Torino per gli impegni azzurri. Poco male, Millico ha una carriera davanti: nell’immediato, però, anche per questo motivo un inserimento in prima squadra pare complicato.