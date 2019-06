Torino, per la Berretti è il momento della verità: contro l’Inter per il primato

Il giorno della verità è arrivato. Il momento più importante per la stagione della Berretti, con il Torino di mister Capriolo che si ritrova a giocarsi la finale per lo Scudetto di categoria. I granata sono molto avvezzi a questa competizione, essendo i vincitori più titolati di questo campionato, con 10 successi alle spalle. Ma oggi i giovani giocatori del Toro possono fare un ulteriore step in avanti.

UNDECIMA – Sarà una grande occasione per il Torino di Capriolo per riuscire a centrare la undicesima vittoria in campionato. Riuscendoci, il Toro distanzierebbe il Milan – secondo nella graduatoria – lasciando i rossoneri a 7 e anche i nerazzurri dell’Inter a quota 6 successi. Una chance importantissima per riuscire a fare la storia, anche se non sarà così semplice.

INTER – La finale contro la squadra nerazzurra è tutto meno che scontata, nonostante la stagione incredibile e sempre al comando del Torino. C’è già stata una finale recente tra Toro e Inter, e l’ultima volta non finì bene per i granata: furono proprio i milanesi a sollevare il trofeo nella stagione 2015/2016. L’anno successivo, ancora l’Inter fu a vincere il campionato: soltanto lo scorso anno il Sassuolo riuscì ad interrompere il dominio nerazzurro. Per il Toro, invece, è arrivato il momento di tornare al successo, che manca in casa granata dalla stagione 2013/2014