Torino Primavera, i playoff contro chi? Niente Juventus: è già fuori

A novanta minuti dal termine del Campionato Primavera, inizia a delinearsi quella che sarà la situazione per la corsa Scudetto. Con la sconfitta della Fiorentina sul campo del Genoa (1-0), tutte le squadre hanno infatti terminato le partite da recuperare e si può ora guardare la classifica con maggior chiarezza.

IL PUNTO IN CLASSIFICA – Con Atalanta ed Inter già alle semifinali, il Toro dovrà passare dai playoff. Rimane solamente da capire, al termine della prossima giornata, che vedrà i granata in campo sabato pomeriggio a Cagliari, se i ragazzi di Coppitelli saranno terzi, quarti o quinti in classifica. A seconda del piazzamento cambierà infatti l’avversario. Al momento il Toro occupa la quarta posizione alle spalle della Roma: sorpasso ancora possibile, ma solamente nel caso in cui i granata dovessero vincere e contestualmente i giallorossi dovessero perdere ad Udine. I ragazzi di Coppitelli, a loro volta, dovranno evitare il sorpasso di una Fiorentina che sabato ospiterà il Milan ed è distante solamente un punto. Per l’ultimo posto disponibile ai playoff, invece, si giocherà tutto nell’ultima giornata: il Chievo ha un solo punto di vantaggio sul Cagliari, mentre la Juventus è ormai matematicamente fuori dalla corsa.

IL VANTAGGIO DELLA CLASSIFICA – Se i granata dovessero approdare ai playoff da quarti o da quinti, se la dovrebbero dunque vedere con la Fiorentina come già accaduto nella scorsa stagione. Un anno fa furono i viola ad avere la meglio: dopo un pareggio al Filadelfia, i granata crollarono al Franchi. Salvo un crollo della Roma ed una vittoria del Toro nel prossimo turno, l’avversaria dei ragazzi di Coppitelli dovrebbe dunque essere la Fiorentina. A differenza della scorsa stagione, però, quest’anno ci si affronterà in gara secca. In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, non sono previsti quest’anno né supplementari né rigori: accede in semifinale chi al termine del campionato è stata la migliore classificata. In questo momento, ipotizzando un playoff contro la Fiorentina, sarebbe dunque il Toro a beneficiare di questo vantaggio. Un motivo in più per fare bene sabato: mantenere dietro la Fiorentina sperando in un passo falso della Roma.

DI SEGUITO LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO

64 (29) Atalanta [Sem. Play Off]

56 (29) Inter [Sem. Play Off]

52 (29) Roma [Play Off]

50 (29) Torino [Play Off]

49 (29) Fiorentina [Play Off]

43 (29) Chievo [Play Off]

42 (29) Cagliari

39 (29) Juventus

37 (29) Napoli

35 (29) Palermo

33 (29) Empoli

32 (29) Sampdoria

32 (29) Sassuolo [Play Out]

32 (29) Genoa [Play Out]

30 (29) Milan [Retrocessione]

15 (29) Udinese Retrocessa