Torino Primavera, con un Millico così si può sognare

La Primavera del Torino ha pareggiato contro la Fiorentina e di fatto è una vittoria per la squadra di Coppitelli. Contro la bestia nera della stagione i granata sono stati bravi a non demordere nel secondo tempo, durante il quale comunque sono stati corsi molti rischi, merito anche della forza offensiva dei ragazzi di Bigica, che, con Vlahovic, hanno un potenziale di altissimo livello.

MILLICO AL TOP – Anche il Torino può contare, però, su un gioiellino per il campionato Primavera. Millico ha di fatto vinto la sfida nella sfida con l’attaccante viola, dimostrando di essere un giocatore decisivo per la categoria. La sua doppietta è l’emblema di un match in cui ha dato un impatto tecnico notevole. Le sue giocate, mai banali, hanno creato spesso la superiorità e dato imprevedibilità alla manovra. Insomma, con la Fiorentina si è rivisto un Millico completamente recuperato ed è una notizia più che importante in vista della sfida contro l’Atalanta. Intanto con la Fiorentina è stato il fattore decisivo per il passaggio del turno, senza però togliere i meriti a una squadra che ha dimostrato compattezza e determinazione.

LE PAROLE DI BIGICA – Aspetti che non sono mai mancati, neanche quando Millico è stato costretto ai box e la squadra ha dovuto fare a meno del suo gioiellino. Questo è stato probabilmente decisivo per il passaggio del turno, che ha saputo fronteggiare difficoltà, e ha concesso ai ragazzi di Coppitelli di arrivare a fine stagione sopra la Fiorentina. Se Bigica a fine partita ha affermato che “Purtroppo siamo stati sconfitti per il regolamento“, va anche detto che il Torino si è guadagnato il passaggio del turno proprio in virtù di un cammino migliore in stagione.