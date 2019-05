Torino Under 17: due prodezze spengono il sogno. I giocatori: “Lottato per la maglia”

È terminata al primo turno dei playoff la corsa allo Scudetto di categoria dell’Under 17. I ragazzi di Marco Sesia hanno avuto la peggio in una gara molto combattuta contro la Spal, con i ferraresi che si sono imposti solamente ai tempi supplementari.

Tra gli spallini ha fatto la differenza la classe dell’islandese Mikael Egill Ellertsson. Suo, infatti, il gol che sblocca l’incontro nella prima frazione, costringendo il Toro a rincorrere già dal 4′. Una splendida conclusione con il sinistro al volo che porta in vantaggio la Spal: immediata la reazione dei granata, che non riescono però a trovare immediatamente il pareggio, arrivando in svantaggio all’intervallo. In avvio di ripresa è molto bravo Tordini, che controlla il pallone, si gira ed infila Galeotti con il destro, ristabilendo la parità nel punteggio. Da quel momento in poi la gara è ancor più combattuta, ma al termine dei tempi regolamentari nessuna delle due squadre riesce a trovare il colpo del definitivo ko. Si va dunque ai supplementari, decisi da un’altra prodezza di Ellertsson, che porta il risultato sul definitivo 1-2.

Non manca, tra i granata, la delusione per una cavalcata terminata al primo turno dei playoff, con la consapevolezza però di poter continuare a fare grandi cose con il Toro. Lo dimostra il messaggio di Mattia Tordini su Instagram: “Se continuiamo con questo spirito molti ragazzi di questo gruppo si toglieranno tante soddisfazioni in carriera. Siamo partiti con il piede sbagliato questa stagione e tutti ci davano per spacciati, ma lavorando ogni giorno ci siamo trovati a giocare una partita come questa“. Parole che trovano eco in quelle di Celesia, che giura amore al Toro: “Sono amareggiato per come è finita, ma amo infinitamente e incondizionatamente questa Maglia, uso la M maiuscola perché questa Maglia mi ha cresciuto, mi ha dato vita, mi ha insegnato, mi ha punito, mi ha premiato, mi ha dato Tutto quello che poteva darmi. Grazie di cuore Torino, mi hai fatto innamorare”