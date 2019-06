Under 20, Italia-Polonia 1-0: gli azzurri passano ai quarti, panchina per Buongiorno

L’Italia approda ai quarti di finale dei Mondiali Under 20. Vittoria di misura per la formazione di Nicolato, è bastato un gol da penalty per riuscire a battere la Polonia, risultato giusto per quanto visto in campo. I padroni di casa hanno dominato per il primo quarto d’oro, dopodiché l’Italia ha preso il sopravvento. Al 36′, da una punizione dalla sinistra con ottima battuta di Esposito, nasce il fallo di mano di Steczyk. Dopo aver consultato il Var, il direttore di gara assegna il calcio di rigore, trasformato con freddezza da Pinamonti con un cucchiaio. Panchina per il granata Buongiorno che, dopo aver disputato 90′ con il Giappone, oggi non è sceso in campo. Adesso gli azzurrini saranno impegnati il 7 giugno nei quarti, dove affronteranno la vincente tra Argentina e Mali. Tocca a Buongiorno cercare di convincere Nicolato per ritagliarsi uno spazio in una gara così delicata.

TABELLINO ITALIA-POLONIA UNDER 20 1-0