Fiordaliso, ottima stagione con il Teramo: il caos societario lo riporta a Torino

Torna momentaneamente a Torino dopo un’ottima stagione in Serie C Alessandro Fiordaliso, terzino classe ’99 di proprietà dei granata. Torinese doc, il laterale ha percorso tutta la trafila nel settore giovanile granata e si è dimostrato perfettamente a suo agio nella terza categoria italiana, dando prova anzi di poter puntare al salto di categoria nella prossima annata.

TERAMO – In questa stagione Fiordaliso ha vestito la maglia del Teramo, squadra impegnata nel girone B della Serie C. La squadra di mister Maurizi ha concluso il campionato in quattordicesima posizione, e la presenza del ragazzo scuola Toro si è fatta sentire: titolare pressoché inamovibile, nei 2937′ minuti giocati ha collezionato 34 presenze impreziosite da 3 goal. Solo 4 i cartellini gialli per un giocatore che nel corso della stagione ha registrato una crescita costante che l’ha fatto ben figurare in campionato. Fiordaliso può giocare indifferentemente a destra e a sinistra: la giovane età (ha compiuto da poco vent’anni) e la tranquillità mentale con cui si è approcciato alla prima annata nel professionismo fanno di lui un elemento sicuramente molto interessante.

FUTURO – Le buone prestazioni faciliteranno sicuramente la definizione della sua prossima collocazione. Già, perchè Fiordaliso molto probabilmente non resterà a Teramo: il club abruzzese si trova in una situazione molto delicata, tra una cessione societaria molto complicata e il rischio di non riuscire ad iscriversi al prossimo campionato. In attesa di avere un quadro più completo della situazione, il terzino tornerà a Torino, dove potrebbe essere convocato da Mazzarri per il ritiro di Bormio. Come già accaduto nell’estate 2018, il ragazzo potrà andare in ritiro ed essere messo alla prova da Mazzarri, continuando a maturare esperienze spendibili nel prossimo futuro, sia che esso lo porti a Torino, sia che lo porti altrove. Peraltro, la società granata dovrebbe presto esercitare un’opzione di rinnovo sul suo contratto, estendendolo sino al 2021.