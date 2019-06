Oukhadda, stagione da protagonista con l’Albissola: ora il salto di categoria

Quella appena volta al termine è stata una grandissima stagione per Shady Oukhadda. Classe 1999, il centrocampista marocchino è approdato in granata appena quindicenne nel 2014 dopo il fallimento del Padova. E quell’operazione di mercato si sta rivelando un’ottima intuizione di Massimo Bava, come ha confermato la stagione che Oukhadda ha vissuto con la maglia dell’Albissola.

ALBISSOLA – Dopo due anni in Primavera, Oukhadda ha vissuto in questa stagione il salto nel calcio professionistico. Ad accoglierlo è stata l’Albissola, una squadra all’esordio in Serie C. Ed il campionato si è rivelato un successo tanto per il club quanto per il giocatore. Perché la squadra, dopo un avvio decisamente negativo, ha chiuso in diciassettesima posizione, riuscendo a centrare una storica salvezza. Ed in questa impresa è stato fondamentale il contributo di Oukhadda, che alla prima stagione tra i professionisti ha collezionato 34 presenze (31 in campionato e 3 in Coppa Italia Serie C) e servito due assist. Ma non solo, perché in diverse partite il centrocampista marocchino è stato identificato come migliore in campo.

FUTURO – Non è un caso, infatti, che già nel mercato di gennaio su Oukhadda ci fossero gli occhi di alcuni club di Serie B. Benevento e Spezia si mostrarono infatti interessate al giocatore, che preferì però concludere la stagione da protagonista con l’Albissola. Ma non solo: il Wolverhampton, club di Premier League, mandò alcuni emissari a visionare da vicino il duttile centrocampista. Un’ulteriore dimostrazione di come il giocatore sia cresciuto molto e rappresenti un prospetto interessante per il futuro. Il Toro ha infatti seguito con attenzione la stagione di Oukhadda, legato con un contratto fino al 2021. Non è da escludere che il centrocampista possa prendere parte al ritiro di Bormio, mentre per il futuro immediato è ipotizzabile un ulteriore prestito, questa volta in Serie B.