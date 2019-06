Piccoli, positiva la stagione alla Giana Erminio: potrebbe tornare alla corte di Maspero

Termina il prestito per Gianluca Piccoli alla Giana Erminio. Una stagione che si può considerare positiva per il centrocampista di proprietà del Torino: in Serie C ha ottenuto 29 presenze e una rete, dimostrandosi una pedina importante della squadra lombarda. L’estate scorsa il giocatore era stato oggetto del desiderio di Ravenna e Giana Erminio, con i primi sembravano in vantaggio visto la buona stagione disputata da Piccoli tra i romagnoli. Alla fine però fu il club di Gorgonzola ad avere la meglio: una scelta positiva per il ragazzo, che sembra aver trovato la sua dimensione in provincia di Milano.

FUTURO – Il contratto del classe 1997 è in scadenza nel 2020 e per lui è possibile un’altra stagione in prestito. Al Torino la concorrenza è folta: difficilmente troverebbe spazio e quindi potrebbe essere nuovamente girato in un’altra squadra di Serie C. Non è da escludere anche un ritorno alla Giana Erminio, dove ha rinnovato per altre due stagione il tecnico Riccardo Maspero – che ha guidato la squadra alla salvezza subentrando a febbraio – che i tifosi granata ricordano bene per i suoi trascorsi all’ombra della Mole e quella buca in un derby (pareggiato in rimonta dal Toro per 3-3) sul rigore di Salas che poi terminò alle stelle. Un sodalizio tutto granata che ha dato buoni frutti e che potrebbe proseguire.