Calciomercato Torino, per i lettori è il centrocampo il reparto da rinforzare

I lettori di Toro News si sono espressi, il reparto che necessita di maggiori rinforzi è il centrocampo. La difesa ha dimostrato affidabilità (solo per l’1% bisogna agire nel reparto arretrato), anche l’attacco, che normalmente scatena i sogni dei tifosi in fase di mercato, sempre non aver bisogno di innesti importanti per i lettori (il 18% ha espresso la necessità di dover operare nelle zona offensiva).

Un plebiscito per il centrocampo, ben il 71% ha individuato la mediana come il reparto da rinforzare. Il vecchio pallino di Mazzarri è Pereyra ma in ogni caso qualche acquisto per rinforzo sarà necessario. Solo il 9% comprerebbe nuovi laterali, evidentemente le prestazioni di Ansaldi, De Silvestri e Ola Aina hanno convinto i lettori.