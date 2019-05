Il 1 giugno a Paderno Dugnano in campo ex giocatori granata in una partita benefica

Domani, sabato 1 giugno, allo stadio Comunale di Paderno Dugnano in via Serra (parco Toti) verrà disputata una partita di beneficenza tra la selezione di alcuni ex calciatori del Torino e una selezione di imprenditori. Giocheranno nella selezione degli ex giocatori granata Angelo Cereser, Natalino Fossati, Nello Santin, Claudio Sala, Giuseppe Pallavicini, Silvano Ilardo, Massimo Crippa, Diego Fuser, Gianluigi Lentini, Roberto Maltagliati e molti altri ancora. Inoltre parteciperanno a questo evento anche l’ex calciatore dell’Inter Nazzareno Canuti e gli inviati delle Iene Michele Cordaro e Cristiano Pasca. Conduce la giornata Stefano Venneri, lo speaker ufficiale del Torino. Di seguito il volantino con il programma dell’evento di domani.