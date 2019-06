Il Filadelfia aperto ai tifosi 7 giorni su 7: ecco l’iniziativa del Toro

Il Filadelfia apre le porte ai tifosi del Torino: da oggi e per tutto il periodo che precede il ritiro della squadra di Mazzarri, lo storico tempio del Grande Torino rimarrà aperto ai tifosi per tutta la settimana. Dalle ore 9 alle 19, 7 giorni su 7, sarà possibile accedere al Cortile storico e alla tribuna centrale: una bella iniziativa che permetterà di respirare l’atmosfera di quello che deve essere un luogo di aggregazione del mondo granata.

DI SEGUITO LA NOTA UFFICIALE DEL CLUB

“Il Torino Football Club comunica che da oggi, e per tutto il periodo estivo precedente il raduno della squadra in vista della stagione 2019-2020, il Filadelfia rimarrà aperto ai tifosi 7 giorni su 7 dalle ore 9 alle ore 19. Sarà dunque possibile accedere liberamente al Cortile storico e alla tribuna centrale dell’impianto: un’opportunità di aggregazione per tutti i tifosi che potranno così assaporare l’atmosfera del Fila.”