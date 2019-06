Il Senegal supera la Nigeria per 1-0, Ola Aina dalla panchina

La Nigeria perde 1 a 0 con il Senegal nell’ultima amichevole prima della Coppa d’Africa. A decidere la partita è stato Gueye, che al 30’ del primo tempo è stato bravo a farsi trovare pronto nell’area di rigore delle Super Eagles e a superare Daniel Akpey. Le attenzioni granata era tutte per Ola Aina, che però è partito dalla panchina. Il ct tedesco della nazionale nigeriana, Gernot Rohr, gli ha preferito Kenneth Omeruo sulla destra, mentre sulla sinistra ha giocato Jamilu Collins. Ora per le Super Eagles inizierà la Coppa d’Africa: il primo impegno per Ola Aina e compagni sarà sabato prossimo contro il Burundi.