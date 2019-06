Il Toro Club Valle Bormida sostiene l’evento benefico “Gli Eroi del ghiaccio” per la ricerca scientifica sulla distrofia di Duchenne

Il Toro Club Valle Bormida scende anche nel campo del sociale e si mette al fianco dell’evento benefico “Gli Eroi del ghiaccio” organizzato dai fratelli Alessandro e Claudio Ropolo (affetti da Distrofia muscolare Duchenne) e sostentuta dalla Onlus Parent Project. L’evento, che avrà inizio inizio alle 18 di oggi presso la Piscina Comunale di Via Salino 7 a Cortemilia (CN), ha come scopo quello di raccogliere fondi per la ricerca scientifica sulla Distrofia da devolvere poi alla Onlus. I partecipanti dedicheranno alla causa un gesto goliardico, ovvero si getteranno addosso un secchio pieno di ghiaccio. La serata sarà presentata dallo speaker del Torino Stefano Venneri e vedrà come protagonista anche Claudio Sala. A completare l’evento, il cui ingresso è gratuito, è previsto un aperitivo e una cena, per la quale è necessario prenotarsi.

Per informazioni: Parent Project onlus: http://www.parentproject.it/

Riferimento Parent Project onlus: e.poletti@parentproject.it

E.T.M. Pro-Loco e Comune di Cortemilia

Tel: 0173/81415

Cell: 346/3646479

mail: info1@comune.cortemilia.cn.it