LIVE! Il 70º anniversario della Tragedia di Superga: conclusa la commemorazione del Grande Torino

Cari lettori, quella di oggi è una ricorrenza molto importante nel mondo granata. Noi siamo pronti a raccontarvi questa lunga giornata di celebrazioni per il settantesimo anniversario dalla Tragedia di Superga in diretta, minuto per minuto. Il programma prevede innanzitutto la Commemorazione ufficiale che prevede la deposizione di corone e la benedizione di Don Riccardo Robella alle sepolture dei caduti a Superga, alle 15.30 si terrà la Messa solenne al Duomo e alle 17.00 Belotti leggerà i nomi sulla Lapide.

10.15 La cerimonia non è ancora iniziata, è atteso anche il presidente Urbano Cairo

10.17 Presenti Susanna Egri, Franco Ossola e Gian Paolo Ormezzano

10.20 L’intervista a Susanna Egri: “Vedere tutte queste persone a 70 anni dalla Tragedia mi allarga il cuore”

10.30 Il presidente Urbano Cairo è arrivato al Cimitero Monumentale tra gli applausi dei tifosi

10:37 Ora parla il presidente Cairo: “Sono veramente felice di essere qui e sono molto contento di vedere tutta questa gente qui a commemorare i nostri caduti. Il fatto che dopo 70 anni siamo ancora qui a commemorare i caduti di Superga, fa capire cosa significa. Non tanto l’aspetto sportivo, erano dei ragazzi straordinari. Mia mamma mi raccontò che quando seppe di Superga, camminò per mezz’ora piangendo, perché per lei il Torino era qualcosa di speciale. Tant’è che sia le che don Aldo Rabino hanno sempre insistito per rivederlo costruito. Anche io lo vorrei vedere aperto tutti i giorni“.

QUI per la diretta Facebook della cerimonia.

10:40 Leonardo D’Alessandro, che sta conducendo la cerimonia ed è presidente del Circolo Soci, ha chiamato Motto e Valdone, due giocatori della primavera che giocarono dopo la tragedia di Superga, a farsi una foto con Cairo.

10:42 Don Robella chiama a raccoglimento i presenti. Inizia il momento di preghiera e raccoglimento.

10:46 Parla l’assessore Finardi, grande tifoso del Toro: “Vi porto i saluti della città. Sono veramente stupito di vedere così tanta gente. Vuol dire che questa squadra non ha lasciato qualcosa solo nella storia del Toro, ma anche nell’anima dei tifosi. Il Grande Torino appartiene alla storia del calcio“.

10:48 Vengono scoperte le lapidi dei giocatori e termina la funzione.

10:55 Intanto a Superga è arrivata la sindaca Chiara Appendino per rilasciare l’omaggio al Grande Torino a nome del Comune di Torino.

10:59 Cairo è ora nei sotterranei per rendere omaggio ai giocatori del Grande Torino.

11:15 Cairo interviene ai microfoni dei giornalisti. QUI le sue parole.

11:22 Interviene anche Bill Lievsley, figlio di Leslie Lievsley. QUI le sue parole.

11:45 Ora i Sensounico omaggiano il Grande Torino con la loro canzone “Un giorno di pioggia”. QUI il video.

11:53 Interviene ora il poeta, giornalista e scrittore Ermanno Eandi.

11:59 La cerimonie sta volgendo verso la sua conclusione.

14:10 A più di un’ora dalla messa solenne, al Duomo ci sono circa un centinaio di persone ad attendere l’inizio della funzione.

14:27 Continua ad arrivare gente in piazza san Giovanni per la celebrazione della messa in onore del Grande Torino.

14:48 Don Robella fa entrare in anticipo tutti i bambini tifosi del Toro così da poterli avere con sé sull’altare.

14:52 Anche il piazzale di Superga inizia ad affollarsi intanto. Alle 17:00 capitan Belotti leggerà i nomi dei Caduti.

14: 53 Al Duomo intanto è arrivato anche Gianluca Petrachi.

14:56 Intanto le persone davanti a San Giovanni sono circa 200 e ora si aspetta solo il pullman con i giocatori.

15:03 Al Duomo sono arrivati anche Comi e Benedetti.

15:11 Ora ci sono anche i giocatori al Duomo, che hanno appena raggiunto con il pullman.

15:18 La Chiesa si sta riempiendo, sono già oltre 200 le persone presenti, tra cui è presente la famiglia Ferrini, quella di Erbstein, di Operto e Simona Ventura.

15:20 Tra i presenti anche le famiglie di Gabetto, di Loik e il nipote di Bagicalupo; oltre a Claudio Sala e Salvadori.

15:21 C’è anche Chiara Appendino, sindaco di Torino, i parenti dell’equipaggio dell’aereo che si schiantò a Superga e Cesare Salvadori, ex presidente della Fondazione Filadelfia.

15:23 Iniziata l’omelia di Don Robella che inizia ringraziando Chiara Appendino, Urbano Cairo e la squadra.

15:24 Un saluto e un pensiero anche al museo della Fiorentina e del River presenti oggi, oltre alla Chapecoense e al Bastia, che invece sono riusciti a venire.

15:25 Don Robella ricorda anche gli scomparsi Radice e Giagnoni.

15:31 Don Robella inizia la messa: “Salendo a Superga raccontiamo la storia di una vita che si apre non di una morte“.

15:32 Moretti legge un passo della Bibbia, intanto sull’altare ci sono circa 50 bambini.

15:38 Riprende la parola Don Robella: “Il grande Torino è come un bel vaso che si espone con orgoglio, ma anche i vasi sono fragili e sul più bello arriva Superga – a questo punto rompe un vaso davanti a lui con un martello – restano i cocci, il dolore, le lacrime. Con la consapevolezza che quello che è stato rotto non si potrà mai più rimettere insieme, ma noi se non possiamo rinascere, possiamo risorgere. Risorgere non vuol dire rinascere ed essere come prima, ma tornare in vita in maniera nuova e diversa. Come fare risorgere dei cocci? Conservandoli e portandoli nel cuore“. A questo punto consegna un coccio a Mazzarri, uno a Belotti e uno ai tifosi.

15:45 Ora Don Robella dedica due parole anche ai bambini con lui sull’altare: “Nessuno è esclusivo portatore della memoria, questa è condivisa“.

15:57 Intanto continua a riempirsi il piazzale davanti a Superga, circa un migliaio di presenti.

15:58 Ci avviciniamo alla conclusione dell’omelia al Duomo. Don Robella parla del sentimento di fratellanza: “Quando ci si incontra in giro per il mondo ci si riconosce con l’epiteto fratello“.

16:01 Ora i bambini sull’altare si mischiano con i giocatori del Torino.

16:08 E’ il momento dell’eucarestia.

16:12 Ora Don Robella rimanda i bambini dai loro genitori.

16:18 La cerimonia al Duomo è conclusa in questo momento. Ora si sposteranno tutti alla Basilica, alle 17:00 Belotti leggerà i nomi dei Caduti di Superga.

16:27 Chiara Appendino dopo la messa: “Il valore del Grande Torino va oltre la fede calcistica”. QUI l’intervista completa.

16:30 La squadra ha lasciato il Duomo ed è partita alla volta di Superga.

16:57 Il pullman è quasi arrivato alla Basilica.

17:03 Scattano ora i 70 anni precisi da quel tragico giorno e i giocatori stanno per raggiungere la Basilica.

17:05 La squadra è arrivata al colle e ora si dirige alla lapide.

17:20 E’ il momento topico della giornata. Belotti, di fronte alla lapide, legge i nomi dei Caduti di Superga tra la commozione generale.

17:36 La squadra ha lasciato il colle, finita la giornata di commemorazione del 70° anniversario dalla scomparsa del Grande Torino.