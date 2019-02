Marco Ferrante, 125 volte sotto alla Maratona, 48 anni per un cuore Toro

Le dita sulla fronte e via, di corsa, ad esultare sotto alla Maratona: è stato questo Marco Ferrante per il Toro, per ben 125 volte. È stato uno dei simboli più importanti in una delle fasi più oscure della storia del Torino e anche per questo il suo legame con i tifosi e con la maglia assume un valore ancora più grande. 8 anni al Toro e il quinto posto nella classifica dei marcatori all-time davanti ad un certo Valentino Mazzola, dietro ad un certo Guglielmo Gabetto. Mostri sacri e in un certo senso anche lui lo è, quantomeno per l’affetto che la piazza ha provato nei suoi confronti. Oggi Marco Ferrante compie 48 anni e tutta la Redazione di Toro News gli augura un buon compleanno.