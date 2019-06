Torino, la Giunta comunale ha dato il via libera al Parco Valentino Mazzola

Adesso si può dire ufficialmente: la città di Torino ha detto sì a parco Valentino Mazzola. Nella giornata di ieri è arrivato l’ok anche dalla Giunta comunale, dopo il via libera concesso della commissione Toponomastica lo scorso 14 maggio. Il capitano del Grande Torino, Valentino Mazzola, nell’anno del 70° anniversario dalla Tragedia di Superga, avrà finalmente un’area dedicata totalmente a lui in città: si tratta del parco di piazza Galimberti, a poche centinaia di metri in linea d’aria dallo stadio Filadelfia. Questa è la conclusione della campagna lanciata dal Corriere Torino e sostenuta dal presidente Urbano Cairo e da Sandro Mazzola.

ULTIMO PASSO – L’ok della Giunta a parco Mazzola è stato il penultimo passo in vista dell’inaugurazione definitiva del parco. Questa dovrebbe arrivare verosimilmente nel mese di settembre: ad oggi la data precisa non si sa ancora, visto che c’è ancora da attendere il passaggio in Prefettura. L’ultimo passaggio è quello più complesso che fa più paura: solitamente i via libera per le cerimonie pubbliche arrivano dopo tanti mesi di attesa. Il presidente della commissione Toponomastica, Francesco Sicari ha assicurato però: ““Ci spenderemo affinchè la Prefettura acceleri con i tempi”. Anche Davide Ricca, presidente della Circoscrizione 8, ha espresso la sua opinione a riguardo: “Spero che quel giorno sia una bella festa per l’intero Borgo Filadelfia”. Il luogo prescelto (parco di piazza Galimberti) come parco da intitolare al capitano degli Invincibili è arrivato proprio dal suo Consiglio. Accantonata l’idea di intitolare a Mazzola una via nei dintorni del Filadelfia, per evitare disagi burocratici ai residenti, la scelta è dunque ricaduta sul parco di piazza Galimberti. Ecco che i bambini potranno andare a giocare al “parco Mazzola”.