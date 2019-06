Toro, Moretti fa già il dirigente: per lui tre eventi in due giorni

Nemmeno il tempo di appendere gli scarpini al chiodo che Emiliano Moretti si sta già comportando da dirigente del Torino in pectore. In attesa di definire nei dettagli il suo nuovo ruolo nell’organigramma del club di via Arcivescovado, la bandiera granata sta vivendo un weekend che lo vede fortemente coinvolto sul territorio torinese, con partecipazioni ad eventi a titolo personale ma anche in rappresentanza del club a cui ha dato tanto negli ultimi sei anni in campo.

Ieri, Moretti ha partecipato alla manifestazione “Il gioco in ogni sua forma” organizzata dall’Associazione Forma Onlus, che sostiene i bambini ricoverati all’Ospedale infantile Regina Margherita. Erano presenti anche Marco Berry e la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Oggi, domenica 2 giugno, la sua presenza è annunciata ad altri due eventi: l’intitolazione del campo di Santa Maria a Moncalieri a Valentino Mazzola e stasera alla finale della Mole Cup, la kermesse dedicata ai licei di Torino che si concluderà alle 20 al Cus di Grugliasco.