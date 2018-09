Toro, riaperta la campagna abbonamenti: granata a quota 10.985 tessere

Sono 10.985 gli abbonamenti venduti fino alla gara contro la Spal: un piccolo salto in avanti rispetto ai 10.446 registrati in occasione della partita contro la Roma, ma un numero ancora lontano dai 12.024 della scorsa stagione. Nel frattempo, la campagna abbonamenti è stata riaperta ieri e proseguirà probabilmente fino al giorno prima di Torino-Napoli, in programma domenica 23.

Quello che salta immediatamente all’occhio è la forte differenza con altre piazze italiane che lottano per gli stessi obiettivi del Toro, se non addirittura inferiori. È il caso della Fiorentina, diretta concorrente del Toro per l’Europa League che ha superato quota ventunomila abbonati pochi giorni fa. Significativo, inoltre, il distacco con le due genovesi: entrambe hanno superato le diciassettemila tessere vendute. Hanno più abbonati del Toro anche Bologna, Udinese e Parma, arrivati rispettivamente a 13.708, 12.926 e 12.709 tessere. Nella speciale classifica che prende in considerazione gli abbonamenti venduti da ciascuna società di Serie A, il Toro occupa la tredicesima posizione dietro al Parma. I granata sono inoltre il club con il calo più significativo rispetto alla scorsa stagione: 10.39 tessere vendute in meno. Un dato in controtendenza rispetto alla maggioranza delle squadre italiane, che hanno invece registrato un aumento degli abbonamenti venduti.

Tutti numeri che però non sono ancora definitivi, dato che è ancora possibile sottoscrivere un abbonamento per seguire il Toro in tutte le partite casalinghe di campionato. Gli abbonamenti sono in vendita presso i punti vendita Vivaticket abilitati, sul sito www.vivaticket.it e presso la biglietteria dello Stadio Olimpico Grande Torino. Qui tutte le informazioni sulle modalità per sottoscrivere l’abbonamento ed i relativi prezzi.