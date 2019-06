Universiadi, al via il 2 luglio: Cucchietti e Giraudo indosseranno la maglia azzurra

Con la fine di giungo non termina la stagione per Tommaso Cucchietti e Federico Giraudo. I due saranno impegnati alle prossime Universiadi che si disputeranno a Napoli da martedì 2 a domenica 14 luglio. Dopo le rinunce di Baku, Brasilia e Budapest, il capoluogo campano è stato designato come città ospitante della manifestazione sportiva multidisciplinare dove partecipano gli atleti universitari, provenienti da ogni parte del mondo: è considerata seconda solo ai Giochi Olimpici per importanza e numero di partecipanti.

Il commissario tecnico della rappresentativa azzurra, tra i 20 convocati, ha chiamato anche i due giocatori di proprietà granata. Cucchietti – campione d’Italia con il Toro Primavera nel 2014/15 – ha disputato l’ultima stagione in prestito all’Alessandria in Serie C, il suo futuro è in bilico ma adesso la sua testa è solo alle Universiadi. Il 20enne Federico Giraudo ha giocato la sua ultima stagione tra le fila della Ternana disputando un buon campionato e meritandosi la convocazione per la manifestazione degli studenti universitari. Saranno sicuramente 12 giorni interessanti e intensi dove si sconteranno atleti di tutto il mondo che comunque hanno deciso di non trascurare lo studio e la voglia di conseguire la laurea.