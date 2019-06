Si godono le vacanze i giocatori del Torino, che finita la stagione (ed in attesa di ritornare a Bormio per il ritiro) si sono presi del tempo per rilassarsi e stare con i familiari. Tra mete più e meno esotiche, vediamo dove sono andati in vacanza i giocatori del Toro.

Il capitano Andrea Belotti si gode le vacanze in compagnia di sua moglie Giorgia. A giudicare dalle foto quella del Gallo sarà un’estate all’insegna del relax.