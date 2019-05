Corriere della Sera: “Milan e Uefa, il compromesso è possibile”

Il quotidiano milanese approfondisce il discorso legato alla possibile rinuncia all’Europa League del Milan. I rossoneri, infatti, secondo quanto si legge nell’articolo, incontreranno la Camera giudicante dell’Uefa e potrebbero accettare l’esclusione dalla coppa in cambio di un anno in più per risanare i conti. Il Milan, che è recidivo, avendo speso anche nel mercato di gennaio con gli arrivi di Piatek e Paquetà, dovrà rispondere delle violazione del FFP del triennio 2015/2018. Ulteriori informazioni sul Corriere della Sera in edicola oggi.