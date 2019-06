Corriere di Torino: “Il metodo Toro”

Il quotidiano torinese oggi presenta un’analisi delle giovanili del Torino, sempre più in rampa di lancio e l’esempio sono le ultime partite di Primavera e Berretti, durante le quali sono stati protagonisti rispettivamente 3 e 7 giocatori cresciuti nel vivaio granata. “Il modello del settore giovanile granata va studiato per come tiene testa a vivai ben più ricchi: leggasi la Fiorentina che ha speso oltre dieci milioni per costruire la Primavera o l’Inter che investe sette milioni per un solo giocatore, Colidio. Il responsabile del settore giovanile, Massimo Bava, dal 2012 ad oggi ha messo in piedi una macchina perfettamente organizzata e molto coesa. Il primo segreto è l’attività di base, coordinata da un preziosissimo dirigente come Silvano Benedetti. In molti lo invidiano al Toro“.

