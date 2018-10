Corriere Torino, Camolese: “Il Toro può puntare all’Europa”

Sul Corriere di Torino spazio alle parole di Giancarlo Camolese, un ex molto apprezzato dall’ambiente granata. Il tecnico ha espresso attestati di stima nei confronti di Walter Mazzarri: “È un allenatore che ha fatto grandi esperienze, sa come si gestisce un gruppo, sa valutare i giocatori”. E non manca un riferimento alle potenzialità della squadra: “È giusto essere ambiziosi e in questo campionato il Toro può puntare all’Europa, come sottolinea il presidente Cairo. L’ambizione è logica, poi servono il lavoro quotidiano e l’attenzione perché nessuno ti regala nulla”.

Sempre sul Corriere di Torino si parla anche di Manuel De Luca, attaccante di proprietà del Toro attualmente in prestito all’Alessandria. Con i grigi il centravanti ha già messo a segno tre reti in sette partite. E questa sera, contro l’Olbia, sarà l’osservato speciale.