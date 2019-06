Corriere Torino: “Dopo Napoli e Roma anche il PSV su Lyanco”

“Lyanco piace a tutti”: questo il titolo dell’edizione odierna del Corriere di Torino. In Italia, sul giocatore, ci sono infatti Roma, Milan, Napoli ed Atalanta. Ma non mancano nemmeno all’estero le squadre interessate, che sono Psv Eindhoven, Leicester e Zenith. Il Toro, però, non ne vuole sapere di cedere il giocatore: Lyanco giocherà la prossima stagione con la maglia granata. Come aveva ribadito diverse settimane fa anche Urbano Cairo: “Lyanco farà senza dubbio rientro al Toro”.