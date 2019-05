Corriere Torino: “Izzo, in difesa dell’Italia”

Izzo in difesa dell’Italia. La pagina che il Corriere della Sera di oggi dedica al Torino, si apre con un’intervista al grande ex Enrico Annoni. Dal granata all’azzurro, “Tarzan” non sembra avere dubbi: il ct Mancini punterà ancora sul centrale del Toro. Oggi e in futuro: “Izzo è più tecnico di Chiellini e più completo di Bonucci. Il futuro è di Armando!”. Poi ancora: “Non vedo l’ora sinceramente che il Toro possa tornare in Europa o ad alzare trofei. Mi metto nei panni dei giocatori di oggi, i continui paragoni con il passato alla lunga sono pesanti da sopportare”.

Intanto, nella giornata di ieri, Belotti ha ricevuto il premio Toro News Award (LEGGI QUI), come “miglior granata dell’anno” votato dai tifosi del Torino. Spazio anche alla questione Milan, pronto a rinunciare alle Coppe europee in caso di mancata qualificazione in Champions League (LEGGI QUI). Il Torino resta alla finestra, in attesa di eventuali sviluppi. Maggiori dettagli sull’edizione odierna del Corriere Torino.