Corriere Torino: “La via francese del Toro. E interessa Antonucci”

L’edizione torinese del Corriere della Sera parla della linea Torino-Francia, che ha portato in granata tre giocatori come Meité, Nkoulou e Djidji, appena riscattato dal presidente Cairo. “L’asse Torino-Francia è quanto di più redditizio e utile si sia visto ultimamente. Un colpaccio il riscatto di Djidji dopo gli affari Nkoulou e Meité”. Intanto la Giunta ha votato favorevolmente riguardo all’intitolazione a Valentino Mazzola del Parco che sorge all’interno di Piazza Galimberti. Sul mercato, invece, il Toro sta sondando Antonucci, esterno classe 1999 di proprietà della Roma, quest’anno in prestito al Pescara. Tutti i dettagli nell’edizione odierna del Corriere Torino.