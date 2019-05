Corriere Torino: “Niang, altri 15 milioni per il mercato”

Dopo una trattativa tra il Toro ed il Rennes sul prezzo di Mbaye Niang, alla fine il club francese ha deciso di esercitare il diritto di riscatto. E così, considerando anche i 6,5 milioni arrivati dal riscatto di Ljajic ed il milione e mezzo di Avelar (operazione conclusa ma non ancora ufficializzata) il tesoretto granata è salito a 23 milioni. Dieci sono stati destinati al riscatto di Ola Aina, i rimanenti tredici saranno utilizzati per i due o tre tasselli richiesti da Mazzarri per rinforzare la rosa.