Corriere Torino: “Parigini già in Europa”

“Vittorio Parigini al raduno dell’Italia Under 21 insegue titolo e rinnovo col Toro: «Sono pronto»”. Come evidenzia il Corriere Torino, l’attaccante è impegnato per l’attesissimo Europeo di categoria che si giocherà in Italia e San Marino dal 16 giugno. Ma l’attaccante pensa anche a un possibile rinnovo con i granata: “Il contratto è in scadenza nel 2020. Una soluzione va trovata, probabilmente entro l’inizio della nuova stagione. Parigini vuol sfruttare la vetrina azzurra per portare qualche argomento in più sul tavolo delle trattative con il club granata, che nel frattempo avrà nominato il nuovo direttore sportivo. Potrebbe essere Massimo Bava, uno che conosce molto bene Parigini”. Più dettagli nel giornale oggi in edicola.