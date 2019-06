Sul Corriere della Sera di Torino un’intervista a quattro grandi ex granata: Asta, De Biasi, Rampanti e Maspero. “Mazzarri e i suoi promossi a pieni voti. Ancora pochi innesti e si può migliorare”, questo in generale il giudizio dei quattro intervistati. Mancini invece, incorona il ritorno di Belotti in Nazionale: “È stato ottimo, si è meritato la convocazione”.