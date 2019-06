Corriere Torino: “Toro campione! Djidji riscattato dal Nantes”

Koffi Djidji è ufficialmente un giocatore del Torino. La società granata lo ha comunicato ieri in via ufficiale, con un comunicato apparso sul sito. Ufficialità confermata anche dal Nantes, società di provenienza del difensore, che ha salutato Djidji con un bel messaggio apparso sui canali social ufficiali del club francese: “Arrivato in riva all’Erdre all’età di 5 anni, Djidji ha disputato 111 partite con la maglia gialloverde. Il Nantes FC gli augura un buon proseguimento di carriera, ma anche un pronto recupero dal suo infortunio al ginocchio di fine aprile. Grazie Koffi”.

Spazio anche al trionfo della Berretti, vittoriosa contro l’Inter nella finale scudetto di ieri. Ma anche la questione Filadelfia, che da oggi sarà aperto e a disposizione dei tifosi (cortile e tribuna) che nel corso dell’estate potranno così tornare a riunirsi nel cortile che per anni è stato luogo di aggregazione. Domani intanto il Fila ospiterà il mundialito delle Academy. Maggiori dettagli sull’edizione odierna del Corriere Torino.