Corriere Torino: “Toro, settimo sigillo”

Sulle pagine del Corriere Torino quest’oggi una presentazione del match di domenica alle 15: al Grande Torino arriva la Lazio di Simone Inzaghi. I granata di Mazzarri dovranno scendere in campo per difendere il settimo posto. Con il settimo posto il Toro riuscirebbe ad eguagliare il miglior piazzamento dal 1992 a oggi. L’ultima volta riuscì nel 2013/2014, quando con Giampiero Ventura i granata chiusero al settimo posto ottenendo poi il pass per l’Europa League grazie alla bocciatura della Uefa per il Parma.

