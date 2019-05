Corriere Torino: “Un finale Toro”

Le pagine sportive dell’edizione torinese del CorSera riportano le parole di Mazzarri pronunciate ieri in conferenza stampa: «Intanto voglio il settimo posto». Il Torino scende in campo quindi con la voglia di guadagnare altri 3 punti, nel giorno che segnerà anche l’addio di Moretti: “Tra la fine del riscaldamento e l’inizio della partita – ha detto Mazzarri – ci sarà il tributoper Moretti, poi verrà in panchina. Se la partita va come deve andare, lo farò entrare a 5 dalla fine e il capitano gli darà la fascia».

Infine i risultati delle giovanili, con la Primavera che pareggia a Cagliari per 2-2 (affronterà ai playoff la Fiorentina), e la Berretti che vincendo per 4-1 contro il Sassuolo si qualifica alla finale scudetto del 7 giugno, che giocherà contro la vincente di Ascoli-Inter.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna del quotidiano.