Gazzetta dello Sport: “Caccia al vice Sirigu”

Ichazo lascia, ci sarà da scegliere il dodicesimo, vale a dire il sostituto del portiere titolare Sirigu: già in casa tre opzioni giovani. Si tratta, per la rosea, di Vanja Milinkovic-Savic, Tommaso Cucchietti ed Andrea Zaccagno.

Sul fronte mercato, Lyanco va in vacanza felice, su Bremer invece Mazzarri riflette: destini diversi per i due centrali brasiliani. Il primo sa che resterà al Toro (sono stati respinti gli assalti del Bologna), per il secondo possibile il prestito.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna del quotidiano.