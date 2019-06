Gazzetta dello Sport: “Da Millico a Segre. La meglio gioventù infiamma il Torino”

”Da Millico a Segre. La meglio gioventù infiamma il Torino. Con loro Buongiorno, Candellone e Cucchietti: 5 talenti pronti al grande salto”. La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento ai giovani di proprietà del Toro pronti a guadagnarsi una chance nel ritiro di Bormio. Se Millico è esploso in Primavera, Segre si è affermato con la maglia del Venezia così come Buongiorno con quella del Carpi. Ottima anche la stagione di Candellone con il Pordenone (15 goal e promozione in B) e Cucchietti, titolare dell’Alessandria. Tutti i dettagli nell’edizione odierna della Gazzetta.