Gazzetta dello Sport: “L’orgoglio del Toro in giro per il mondo”

La rosea si concentra sugli impegni dei nazionali granata in giro per il mondo. Rincon, Lukic ed Aina, tra Coppa America, Under 21 e Coppa d’Africa, hanno un calendario abbastanza fitto di impegni, che li porterà ad inizio luglio ad iniziare la preparazione in granata. Importanti le date: si parte dal 22 Giugno, giorno in cui la Nigeria debutterà in Coppa d’Africa contro il Burundi (se le Aquile dovessero andare avanti, Aina potrebbe saltare tutto il ritiro di Bormio con il Torino) e si arriva all’ 11 Luglio, quando il Torino comincerà la stagione 2019/2020, giorno in cui è previsto il raduno della squadra al Filadelfia. Il ritiro a Bormio (Sondrio) invece partirà il tredici e finirà il ventisette luglio.

Maggiori dettagli nell’edizione odierna del quotidiano.