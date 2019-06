Gazzetta dello Sport: “Torino, Bonifazi piace”

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport si parla del futuro di Kevin Bonifazi: “La Spal è uscita allo scoperto per il difensore, che a Ferrara si è fatto molto apprezzare dal tecnico Leonardo Semplici e dalla tifoseria” Per il futuro gli estensi non verrebbe di nuovo perdere il giocatore: “Il Torino riflette. Bonifazi fa parte dell’Under 21 di Gigi Di Biagio radunatasi a Bologna. Il difensore dovrebbe giocare titolare questo Europeo”. Secondo quanto riporta La Rosa i granata però non vorrebbero perdere il cartellino del giocatore e quindi si sta ragionando ad una formula opportuna. Più dettagli nell’edizione odierna del giornale.